Полиция задержала мужчину за повреждение 12 автомобилей на востоке Москвы

Полиция задержала мужчину, который повредил 12 автомобилей на востоке Москвы. Как сообщили в правоохранительных органах, владельцы машин обратились за помощью после того, как неизвестный разбил у них стекла.

Личность подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения. По предварительной информации, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и не помнит обстоятельств произошедшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.