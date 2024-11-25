25 ноября, 19:15Происшествия
Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на складе в Москве
Прокуратура Москвы контролирует расследование пожара на складе на улице Промышленной, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По ее данным, огонь охватил 3 000 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля. Причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы, результаты которой будут учтены в ходе процессуальной проверки.
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