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25 ноября, 19:15

Происшествия

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на складе в Москве

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на складе в Москве

Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве

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Прокуратура Москвы контролирует расследование пожара на складе на улице Промышленной, рассказала руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

По ее данным, огонь охватил 3 000 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля. Причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы, результаты которой будут учтены в ходе процессуальной проверки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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