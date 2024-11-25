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25 ноября, 18:15

Происшествия

Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве

Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве

Склад с баллонами фреона загорелся на юге Москвы

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Пожар произошел на складе на Промышленной улице в Москве. Пожарные уже находятся на месте происшествия, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил помещение на втором этаже, площадь возгорания составляет 3 000 квадратных метров, частично обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров.

В свою очередь, прокуратура проводит расследование обстоятельств происшествия. На складе хранятся баллоны с фреоном, из-за чего слышны хлопки. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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