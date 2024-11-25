Авиаэксперт назвал возможные причины возгорания самолета Superjet в Анталье

Пожар охватил самолет Superjet 100 в аэропорту Антальи после посадки вечером 24 ноября. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Пожарным удалось быстро потушить возгорание, в результате никто из пассажиров не пострадал.

Эксперт в области авиации и журналист Михаил Вахнеев заявил, что причиной ЧП стала погода, в частности сдвиг ветра. По его словам, пилот принял решение о посадке в сложных условиях, что привело к "козлению" самолета и превышению допустимой вертикальной скорости при приземлении, что, в свою очередь, вызвало грубую посадку.

Вахнеев также отметил, что у самолетов Superjet есть конструктивная особенность, заключающаяся в том, что при превышении максимального предела вертикальной скорости при посадке основные стойки шасси не складываются, а пробивают конструкцию консоли крыла. Это уже третий подобный случай, подчеркнул эксперт.

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