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25 ноября, 12:30

Происшествия

Авиаэксперт назвал возможные причины возгорания самолета Superjet в Анталье

Авиаэксперт назвал возможные причины возгорания самолета Superjet в Анталье

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Российский самолет с туристами загорелся при посадке в Анталье

Российский самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Пожар охватил самолет Superjet 100 в аэропорту Антальи после посадки вечером 24 ноября. Огонь, предположительно, начался в двигателе. Пожарным удалось быстро потушить возгорание, в результате никто из пассажиров не пострадал.

Эксперт в области авиации и журналист Михаил Вахнеев заявил, что причиной ЧП стала погода, в частности сдвиг ветра. По его словам, пилот принял решение о посадке в сложных условиях, что привело к "козлению" самолета и превышению допустимой вертикальной скорости при приземлении, что, в свою очередь, вызвало грубую посадку.

Вахнеев также отметил, что у самолетов Superjet есть конструктивная особенность, заключающаяся в том, что при превышении максимального предела вертикальной скорости при посадке основные стойки шасси не складываются, а пробивают конструкцию консоли крыла. Это уже третий подобный случай, подчеркнул эксперт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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