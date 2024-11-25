СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с российским самолетом в Анталье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания воздушного судна в турецком аэропорту.

Между тем Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что обеспечило питанием и проживанием всех пассажиров лайнера компании "Азимут", на котором произошел пожар.

В ночь на 25 ноября борт, прилетевший на турецкий курорт из Сочи, совершил жесткую посадку из-за ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.