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Новости

25 ноября, 11:15

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с российским самолетом в Анталье

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с российским самолетом в Анталье

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Российский самолет с туристами загорелся при посадке в Анталье

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту возгорания воздушного судна в турецком аэропорту.

Между тем Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что обеспечило питанием и проживанием всех пассажиров лайнера компании "Азимут", на котором произошел пожар.

В ночь на 25 ноября борт, прилетевший на турецкий курорт из Сочи, совершил жесткую посадку из-за ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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