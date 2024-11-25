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25 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе автомобильной резины в Барнауле

Новости регионов: пожар произошел на складе автомобильной резины в Барнауле

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В Барнауле загорелся склад с автомобильной резиной. Огонь вспыхнул днем 24 ноября. На данный момент в МЧС объявили о локализации открытого горения. Пламя охватило 6 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали более 200 спасателей и почти 60 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Известно, что в помещении также находятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей.

Тем временем на дорогах Петропавловска-Камчатского случился снежный коллапс. Стихия разбушевалась 24 ноября и практически сразу парализовала движение транспорта. Автобусы и машины теряли управление и не могли подняться в гору. Местные сотрудники ГАИ уже перекрыли самые опасные участки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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