25 ноября, 23:15Происшествия
Один человек погиб при пожаре в Чертанове
Один человек погиб при пожаре в столичном районе Чертаново. Возгорание произошло в жилом доме на Кировоградской улице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что жертвой возгорания стала пенсионерка. Спасатели обнаружили ее в ванной комнате уже после того, как пожар был ликвидирован.
Прокуратура контролирует работу правоохранительных органов. Началась доследственная проверка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.