Один человек погиб при пожаре в Чертанове

Один человек погиб при пожаре в столичном районе Чертаново. Возгорание произошло в жилом доме на Кировоградской улице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что жертвой возгорания стала пенсионерка. Спасатели обнаружили ее в ванной комнате уже после того, как пожар был ликвидирован.

Прокуратура контролирует работу правоохранительных органов. Началась доследственная проверка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.