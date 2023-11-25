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25 ноября, 23:15

Происшествия

Один человек погиб при пожаре в Чертанове

Один человек погиб при пожаре в Чертанове

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Один человек погиб при пожаре в столичном районе Чертаново. Возгорание произошло в жилом доме на Кировоградской улице, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что жертвой возгорания стала пенсионерка. Спасатели обнаружили ее в ванной комнате уже после того, как пожар был ликвидирован.

Прокуратура контролирует работу правоохранительных органов. Началась доследственная проверка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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