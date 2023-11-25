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25 ноября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 ноября

Автомобиль наехал на пешеходов в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского"

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Автомобиль наехал на пешеходов на Открытом шоссе в Москве. Пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе станции метро "Бульвар Рокоссовского". Люди ждали зеленого сигнала светофора, в это время водитель BMW не справился с управлением, и машина вылетела на тротуар. Двух женщин и мужчину увезли в больницу.

Пять новых поликлиник будет в ТиНАО уже к 2027 году. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Медицинские учреждения построят с помощью инвесторов. Так, в Сосенском поселении возведут сразу две поликлиники – взрослую на территории ЖК "Бунинские Луга" и детско-взрослую в "Испанских кварталах". По одной построят во Внуковском, Московском и в Рязановском.

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов. Больше всего во Внуково – там как минимум 16 самолетов не вылетят вовремя, один рейс не состоится вовсе. Это следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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