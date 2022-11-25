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Пожар произошел в ТЦ "Елоховский пассаж" в Москве

Пожар произошел в ТЦ "Елоховский пассаж" в Москве

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"Елоховский пассаж" загорелся на Бауманской улице в столице. Эту информацию подтвердили в МЧС. Первые кадры в Сеть выложили очевидцы.

Судя по видео, дыма там очень много, есть и открытый огонь. Люди спешно покидают здание.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что пожар произошел на первом этаже, несколько человек оказались заблокированными в помещении. Также очевидцы рассказали, что огонь может перекинуться на расположенный рядом детский театр эстрады.

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