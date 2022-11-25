Новости часа: движение по внешней стороне Лефортовского тоннеля ограничено из-за ДТП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по внешней стороне Лефортовского тоннеля ограничено из-за крупной аварии. Об этом сообщил Дептранс.

Минцифры РФ предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр. Такое заявление сделал глава ведомства Максут Шадаев.

На следующей неделе в Москве может похолодать до -13 градусов. Такие данные сообщили в мэрии.