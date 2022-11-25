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Новости

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Общество

Новости часа: движение по внешней стороне Лефортовского тоннеля ограничено из-за ДТП

Новости часа: движение по внешней стороне Лефортовского тоннеля ограничено из-за ДТП

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле

Никулинский и Мещанский суды эвакуировали в Москве

Датские СМИ опубликовали кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение по внешней стороне Лефортовского тоннеля ограничено из-за крупной аварии. Об этом сообщил Дептранс.

Минцифры РФ предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр. Такое заявление сделал глава ведомства Максут Шадаев.

На следующей неделе в Москве может похолодать до -13 градусов. Такие данные сообщили в мэрии.

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