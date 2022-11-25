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Датские СМИ опубликовали кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2"

Датские СМИ опубликовали кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2"

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Датские СМИ опубликовали сделанные с помощью подводного дрона кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2".

На видео можно увидеть масштабное разрушение трубы, которая находится в экономической зоне Дании. Датские аналитики говорят, что кадры доказывают диверсию на газопроводе, которая произошла в сентябре 2022 года.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после диверсии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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