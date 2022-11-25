Новости регионов: названа предварительная причина стрельбы в Крымске

Стрельба произошла в Краснодарском крае. В Крымске мужчина застрелил троих знакомых и попытался убить четвертого, но лишь ранил его. Сам стрелок покончил с собой. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагается, что убийца и жертвы находились в ссоре. Причиной мог стать результат бракоразводного процесса.

Параплан с мотором потерпел крушение на Кубани. Находившиеся в нем пилот и пассажир погибли. Это был учебный полет, жертвы летали вокруг стадиона, но внезапно начали терять высоту. Аппарат упал на автомобили в жилом секторе. Сообщается, что владелец параплана не справился с управлением.

В Анапе спасли олениху, ее выловили из Черного моря. Животное заметил местный житель, когда гулял на берегу. Олениха плавала в полукилометре от берега. Мужчина сразу позвонил инспектору заповедника, тот вышел в море на служебном катере и сопроводил испуганного зверя на сушу. По пути олениха едва не попала в рыболовные сети, но все же смогла выбраться.

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