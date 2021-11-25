По делу об аварии на шахте "Листвяжная" есть задержанные

По делу об аварии на шахте "Листвяжная" уже есть первые задержанные. Как сообщили в следственном комитете, задержаны директор, его заместитель и начальник участка.

Между тем, спасательная операция на шахте приостановлена до утра. Под землей уже больше 12 часов остаются 35 горняков. Но вывести их пока не могут из-за угрозы взрыва. В шахте растет концентрация метана. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Он прилетел из Москвы, чтобы координировать работу спасателей.

Причиной пожара в шахте "Листвяжная" мог стать взрыв метана. Все это произошло на глубине 250 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.