Чуприян заявил об отсутствии данных о взрыве в шахте в Кузбассе

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил об отсутствии данных о взрыве в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. На данный момент ситуация на месте происшествия ухудшается. Поисково-спасательные работы приостановили до утра.

В больницах остаются порядка 40 пострадавших. При необходимости их транспортируют в Москву. Родственникам погибших выплатят по два миллиона рублей.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.