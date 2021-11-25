Тела трех спасателей найдены в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Незадолго до этого с отрядом пропала связь. Они участвовали в операции по поиску оставшихся горняков.

Между тем родственникам погибших выплатят по два миллиона рублей. В больницах остаются порядка 40 пострадавших. При необходимости их транспортируют в Москву.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.