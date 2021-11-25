Чуприян прибыл в Кузбасс для координации спасательных работ на шахте

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян прибыл в Кузбасс для координации поисково-спасательных работ на шахте "Листвяжная".

Кроме того, на место прибыла дополнительная группа психологов для работы с пострадавшими и семьями погибших, а также специалисты отряда "Центроспас".

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.