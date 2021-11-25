11 человек погибли после пожара в шахте в Кузбассе

11 человек погибли, более 40 пострадали после пожара в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. На поверхность подняли более 200 шахтеров.

Из Подмосковного Жуковского в Кемеровскую область вместе с оперативной группой вылетел временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. На борту также находятся психологи, медики и участники отряда "Центроспас".

В самолете есть необходимое оборудование, чтобы эвакуировать пострадавших в Москву, если это потребуется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

