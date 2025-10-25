Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на миллионы рублей

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на несколько миллионов рублей. Залы закрыли без предупреждения, а сотрудники не выходят на связь.

При этом часть клиентов не успели посетить ни одну из тренировок, поскольку абонементы им продали накануне закрытия. Одной из причин закрытия мог стать судебный спор, поскольку сеть поставила тренажеры на сумму около 9,5 миллионов рублей другому спортивному клубу, но денег так и не получила.

Можно ли вернуть денежные средства в такой ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

