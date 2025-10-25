Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 21:15

Происшествия

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на миллионы рублей

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на миллионы рублей

Новости мира: в Малайзии из-за паводков массово эвакуируют население

Новости мира: сотни тысяч палестинских беженцев начали возвращаться домой

Новости регионов: один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Москвичка пропала в Таиланде и перестала выходить на связь

До 5 лет лишения свободы грозит пассажиру после нападения на контролера в Москве

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной московской клиники

Новости регионов: подросток задержан в Красноярске за угон авто

"Московский патруль": 15-летний школьник из подмосковного Пушкина разводил ядовитых змей

Сеть фитнес-клубов в Москве обманула клиентов на несколько миллионов рублей. Залы закрыли без предупреждения, а сотрудники не выходят на связь.

При этом часть клиентов не успели посетить ни одну из тренировок, поскольку абонементы им продали накануне закрытия. Одной из причин закрытия мог стать судебный спор, поскольку сеть поставила тренажеры на сумму около 9,5 миллионов рублей другому спортивному клубу, но денег так и не получила.

Можно ли вернуть денежные средства в такой ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоЕкатерина ФоменкоЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика