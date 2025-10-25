Новости регионов: один человек погиб из-за взрыва газа в многоэтажке в Сочи

Один человек погиб и трое пострадали из-за взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи. 70 жильцов эвакуировали. Об этом сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю. ЧП произошло в одной из квартир на четвертом этаже. После этого вспыхнул пожар на площади 15 квадратных метров. Спасатели смогли оперативно потушить пламя. В результате разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

В Уссурийске экстренно остановился поезд, следовавший из Владивостока в Хабаровск. Пассажирам пришлось покинуть вагоны. Неожиданная эвакуация застала многих врасплох, особенно тех, кто уже готовился ко сну. На данный момент люди размещены на вокзале. По предварительной информации, причиной остановки могли стать неполадки на участке пути. Когда движение возобновится, пока неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.