Новости регионов: задержан мужчина, напавший на покупателей супермаркета в Петербурге

Мужчина, напавший с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге, был задержан на месте преступления.

Ранения различной степени тяжести получили пять человек, они доставлены в больницы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Нападавшим оказался 44-летний местный житель.

На 272-м километре трассы М-11 "Нева" в Тверской области столкнулись грузовик с коробками и автоцистерна с битумом. После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, пострадал один человек. Движение автомобилей в районе ДТП перекрыто, организован объездной путь по трассе М-10.

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