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Новости

25 октября, 21:45

Происшествия

Новости регионов: задержан мужчина, напавший на покупателей супермаркета в Петербурге

Новости регионов: задержан мужчина, напавший на покупателей супермаркета в Петербурге

"Безопасный город": указ Петра II украден из Российского военно-исторического архива

"Безопасный город": мужчину задержали за аферу с продажей квартиры умершей москвички

"Безопасный город": машина загорелась после столкновения с грузовиком на МКАД

Полиция вменяет рэперу Гуфу грабеж группой лиц с применением насилия

Пожарные ликвидируют возгорание в магазине на северо-западе Москвы

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Новости регионов: водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге проведет в колонии 6 лет

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на посетителей магазина в Петербурге

Неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге

Мужчина, напавший с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге, был задержан на месте преступления.
Ранения различной степени тяжести получили пять человек, они доставлены в больницы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Нападавшим оказался 44-летний местный житель.

На 272-м километре трассы М-11 "Нева" в Тверской области столкнулись грузовик с коробками и автоцистерна с битумом. После столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, пострадал один человек. Движение автомобилей в районе ДТП перекрыто, организован объездной путь по трассе М-10.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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