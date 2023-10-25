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25 октября, 07:45

Происшествия

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк

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Донецк опять попал под обстрел украинской артиллерии. ВСУ нанесли удар по городу натовскими снарядами, сообщили местные власти.

Всего по жилым кварталам украинская сторона выпустила 12 снарядов калибром 155 миллиметров. Чаще всего для обстрела Донецка и ближайших городов ВСУ используют американские дальнобойные гаубицы M777, переданные Киеву Пентагоном.

Всего же за сутки украинские войска 24 раза обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 86 снарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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