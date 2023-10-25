Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ

Не менее 25 человек погибли и более 60 пострадали при израильском обстреле города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщают палестинские СМИ.

По их данным, еще один удар израильские ВВС нанесли по лагерю Эль-Магази. Выпущенная ракета попала в расположенную на территории лагеря пекарню, где в этот момент находились люди.

Тем временем в Минздраве анклава утверждают, что в результате ударов по сектору Газа за один час погибли около 50 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.