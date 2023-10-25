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25 октября, 07:15

Происшествия

Банду лжеэлектриков задержали в Москве

Банду лжеэлектриков задержали в Москве

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В Москве задержали банду лжеэлектриков. Злоумышленники представлялись горожанам сотрудниками Мосэнергосбыта и под надуманными предлогами производили замену автоматических выключателей и приборов учета энергии. После проделанной работы они брали деньги.

Следователи выявили более 20 подобных эпизодов и задержали 15 человек. В Мосэнергосбыте попросили москвичей быть бдительными, а в случае возникновения вопросов, обращаться на горячую линию компании.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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