Опубликованы кадры подрыва телецентра в Мелитополе

Правоохранители опубликовали кадры подрыва телецентра в Мелитополе. На кадрах видно, что взрывное устройство сработало в припаркованной у здания машине. По уточненным данным, мощность бомбы составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу. Взрывной волной задело проезжающий автомобиль, повреждены несколько десятков квартир. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.