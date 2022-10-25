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25 октября, 23:15

Происшествия

Опубликованы кадры подрыва телецентра в Мелитополе

Опубликованы кадры подрыва телецентра в Мелитополе

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Правоохранители опубликовали кадры подрыва телецентра в Мелитополе. На кадрах видно, что взрывное устройство сработало в припаркованной у здания машине. По уточненным данным, мощность бомбы составила 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток, которая шла в школу. Взрывной волной задело проезжающий автомобиль, повреждены несколько десятков квартир. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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