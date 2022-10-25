Новости часа: в Волгограде загорелась алюминиевая пыль на заводе радиаторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Волгограде загорелась алюминиевая пыль на заводе радиаторов. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ТАСС.

За день по Донецку ВСУ выпустили уже 35 ракет. Об этом заявили местные власти.

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос почти на 21% за девять месяцев. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.