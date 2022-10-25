Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:30

Экономика

Новости часа: в Волгограде загорелась алюминиевая пыль на заводе радиаторов

Новости часа: в Волгограде загорелась алюминиевая пыль на заводе радиаторов

Новости часа: владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию

Взрыв произошел в цехе по производству радиаторов в Волгограде

Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк в пятый раз за 25 октября – СМИ

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Десятки грузовиков застряли на горном перевале в Якутии

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Волгограде загорелась алюминиевая пыль на заводе радиаторов. Есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ТАСС.

За день по Донецку ВСУ выпустили уже 35 ракет. Об этом заявили местные власти.

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос почти на 21% за девять месяцев. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Читайте также
происшествиярегионыэкономикагородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика