Новости часа: владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию. Об этом сообщили местные власти.

Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на импортные самолеты. Проект размещен на портале правовых актов.

В правительстве Великобритании начались отставки с приходом нового премьер-министра Риши Сунака. Первым ушел глава Минэнерго Джейкоб Рис-Могг.