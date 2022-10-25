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Политика

Новости часа: владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию

Новости часа: владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию

Взрыв произошел в цехе по производству радиаторов в Волгограде

Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк в пятый раз за 25 октября – СМИ

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Десятки грузовиков застряли на горном перевале в Якутии

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владельцы поврежденных при теракте квартир в Мелитополе получат компенсацию. Об этом сообщили местные власти.

Минтранс РФ предлагает разрешить установку неоригинальных запчастей на импортные самолеты. Проект размещен на портале правовых актов.

В правительстве Великобритании начались отставки с приходом нового премьер-министра Риши Сунака. Первым ушел глава Минэнерго Джейкоб Рис-Могг.

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