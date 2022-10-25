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Политика

Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк в пятый раз за 25 октября – СМИ

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Десятки грузовиков застряли на горном перевале в Якутии

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Автомобиль загорелся на Кутузовском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град". Об этом сообщили местные власти.

Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает рост прожитого минимума, МРОТ и зарплат бюджетников. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Меню бывшей сети KFC в России планируют максимально сохранить. Об этом заявили источники ТАСС.

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