Новости часа: ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО "Град". Об этом сообщили местные власти.

Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает рост прожитого минимума, МРОТ и зарплат бюджетников. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Меню бывшей сети KFC в России планируют максимально сохранить. Об этом заявили источники ТАСС.