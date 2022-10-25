Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти региона сообщили, что несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте у телецентра. Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ".

Цель Евросоюза – не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Москве прошел пик частичного солнечного затмения. Наблюдать такое явление в городе – редкая возможность, но москвичам повезло с погодой.