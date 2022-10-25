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Новости

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Политика

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Новости часа: несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте

Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Десятки грузовиков застряли на горном перевале в Якутии

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Автомобиль загорелся на Кутузовском шоссе

Шахта загорелась в поселке Юбилейный в ЛНР – СМИ

Железнодорожные пути были повреждены в результате взрыва в Брянской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти региона сообщили, что несколько десятков квартир в Мелитополе повреждены при теракте у телецентра. Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ".

Цель Евросоюза – не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Москве прошел пик частичного солнечного затмения. Наблюдать такое явление в городе – редкая возможность, но москвичам повезло с погодой.

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