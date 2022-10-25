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Новости

13:30

Общество

Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух

Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух

Новости часа: воздушная тревога объявлена по всей центральной части Украины

Десятки грузовиков застряли на горном перевале в Якутии

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Автомобиль загорелся на Кутузовском шоссе

Шахта загорелась в поселке Юбилейный в ЛНР – СМИ

Железнодорожные пути были повреждены в результате взрыва в Брянской области

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при обстреле автомобиля диверсантами в Херсоне увеличилось до двух. Об этом сообщил Минздрав РФ.

Апробация курса для старшеклассников "Россия – моя история" пройдет в 2023 году. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, экзаменов по нему не будет.

Компания Zara остается в России под названием "Новая мода" или New fashion. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в компании.

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