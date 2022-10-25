13:30Общество
Новости часа: число погибших при обстреле автомобиля в Херсоне увеличилось до двух
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при обстреле автомобиля диверсантами в Херсоне увеличилось до двух. Об этом сообщил Минздрав РФ.
Апробация курса для старшеклассников "Россия – моя история" пройдет в 2023 году. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, экзаменов по нему не будет.
Компания Zara остается в России под названием "Новая мода" или New fashion. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в компании.