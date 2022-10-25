Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мощность взрыва у телецентра в Мелитополе составляла 1,5–2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом заявили в Общественной палате РФ.

Количество машин внутри Садового кольца в Москве сократилось на 25% из-за платных парковок. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве 25 октября можно будет увидеть солнечное затмение. Луна закроет Солнце примерно на 70%.