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Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Автомобиль загорелся на Кутузовском шоссе

Шахта загорелась в поселке Юбилейный в ЛНР – СМИ

Железнодорожные пути были повреждены в результате взрыва в Брянской области

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

Причиной крушения Су-30 стала потеря сознания пилотов – СМИ

В Брянской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути

Новости часа: один человек погиб после обстрела машины диверсантами под Херсоном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мощность взрыва у телецентра в Мелитополе составляла 1,5–2 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом заявили в Общественной палате РФ.

Количество машин внутри Садового кольца в Москве сократилось на 25% из-за платных парковок. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве 25 октября можно будет увидеть солнечное затмение. Луна закроет Солнце примерно на 70%.

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