Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек в больнице, пятеро получили легкие ранения при теракте у здания медиахолдинга в Мелитополе. Об этом заявили местные власти.

Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенничества. Об этом сообщили СМИ.