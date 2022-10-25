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Общество

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Автомобиль загорелся на Кутузовском шоссе

Шахта загорелась в поселке Юбилейный в ЛНР – СМИ

Железнодорожные пути были повреждены в результате взрыва в Брянской области

Новости мира: Риши Сунак вступит в должность премьер-министра Великобритании

Причиной крушения Су-30 стала потеря сознания пилотов – СМИ

В Брянской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути

Новости часа: один человек погиб после обстрела машины диверсантами под Херсоном

"Рейд 112": кража со взломом произошла в магазине на проспекте Мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один человек в больнице, пятеро получили легкие ранения при теракте у здания медиахолдинга в Мелитополе. Об этом заявили местные власти.

Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенничества. Об этом сообщили СМИ.

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