Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Пять человек пострадали от взрыва у телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе. Как сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич, это сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и мирные жители.

По его словам, взрывное устройство было размещено в автомобиле, мощность составила от полутора до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Один человек госпитализирован.

Возгорание на месте происшествия ликвидировано, к работе приступили следователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.