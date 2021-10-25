Еще одну пострадавшую извлекли из-под завалов на месте взрыва в доме в Набережных Челнах. Известно, что это 22-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии.

Всего вытащили из-под обломков 8 человек. Трое из них в реанимации. Среди пострадавших двое детей. Это братья 2010 и 2004 года рождения. Их передали медикам.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП. По предварительным данным МЧС, взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир на 4 этаже. В результате обрушились перекрытия между 4 и 5 этажами.

Разрушены по разным данным от 6 до 8 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцов подъезда, где произошло обрушение, а также двух соседних сейчас расселяют. Их разместят в местной гостинице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.