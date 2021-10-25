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Москва 24

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Происшествия

19:30

Еще троих человек вытащили из-под завалов в Набережных Челнах

происшествия видео Полина Соловьева

Еще троих человек вытащили из-под завалов в Набережных Челнах. Там произошел взрыв в пятиэтажке. Обрушились перекрытия между 4 и 5 этажами.

Ранее сообщали о четверых извлеченных из-под обломков. Уже известно, что среди пострадавших двое детей. Это братья 2010 и 2004 года рождения. Их передали медикам.

Сейчас спасатели ищут еще одного человека, который может оставаться под обломками. По предварительным данным МЧС, взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир на 4 этаже. Всего разрушены 8 квартир. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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