В центре Москвы восстановили движение по Тверской улице

В центре Москвы утром 25 октября сформировался затор. На 1-й Тверской-Ямской загорелось административное здание. Для работы спасателей понадобилось пространство, поэтому движение ограничивали сразу по двум улицам. Сейчас проехать там уже можно.

На месте работают следователи, они выясняют причины возгорания. Судя по карте, пожар случился в помещении представительства Вьетнама. Огонь охватил 100 квадратных метров. Здание старое, поэтому предприняли дополнительные меры безопасности. Пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.