Новости мира: монах из Москвы погиб при обрушении канатной дороги на Шри-Ланке

Монах из России погиб при обрушении канатной дороги на Шри-Ланке. Кабина сорвалась с высоты, когда туристы и служители монастыря возвращались после религиозного ритуала. Двое человек успели выпрыгнуть и получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего погибли восемь человек.

Бывший президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании в 2007 году. Ему назначили штраф в 100 тысяч евро. Саркози признали виновным в соучастии в преступной группе и оправдали по обвинению в сокрытии хищения государственных денег и коррупции.

Индия успешно запустила баллистическую ракету средней дальности с мобильной железнодорожной установки, сообщили в Минобороны страны. Это оружие нового поколения для поражения целей на расстоянии до 2 тысяч километров.

