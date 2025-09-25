Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 сентября, 16:15

Происшествия

Новости мира: монах из Москвы погиб при обрушении канатной дороги на Шри-Ланке

Ресторан загорелся в подмосковном Одинцове

Ресторан загорелся в подмосковном Одинцове

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, который передавал данные спецслужбам Украины

Пожар произошел в Измайлове на 11-й Парковой улице

Родственники пострадавших в аварии россиян в Аланье обратились в генконсульство

Новости мира: взрыв прогремел на складе в британском Суиндоне

Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Новости регионов: пожарные спасли двух детей из горящего дома в Нягани

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Монах из России погиб при обрушении канатной дороги на Шри-Ланке. Кабина сорвалась с высоты, когда туристы и служители монастыря возвращались после религиозного ритуала. Двое человек успели выпрыгнуть и получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего погибли восемь человек.

Бывший президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании в 2007 году. Ему назначили штраф в 100 тысяч евро. Саркози признали виновным в соучастии в преступной группе и оправдали по обвинению в сокрытии хищения государственных денег и коррупции.

Индия успешно запустила баллистическую ракету средней дальности с мобильной железнодорожной установки, сообщили в Минобороны страны. Это оружие нового поколения для поражения целей на расстоянии до 2 тысяч километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияза рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода

