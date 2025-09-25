Форма поиска по сайту

25 сентября, 14:15

Происшествия

В Мордовии задержали сотрудника IT-компании, который передавал данные спецслужбам Украины

В Мордовии задержали 39-летнего сотрудника IT-компании, который передавал данные спецслужбам Украины, сообщили в ФСБ. По данным следствия, мужчина установил контакт с сотрудником разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По заданию куратора он собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и передавал их за вознаграждение. Также мужчина сообщил Киеву сведения о сотруднике МВД, которого в дальнейшем планировали убить.

Читинские таможенники нашли тайник с золотыми слитками и пресекли их вывоз за границу. Иностранный водитель спрятал ценный товар в автобусе, который отправлялся в Китай. Правоохранители обнаружили четыре слитка. Экспертиза установила, что они были изготовлены кустарным способом из сплава драгоценных металлов.

