Родственники пострадавших в аварии россиян в Аланье обратились в генконсульство

Родственники россиян, пострадавших в аварии в Аланье, обратились в генконсульство. Они просят помочь с медицинской эвакуацией трех человек. Диппредставительство в Анталье сообщает, что в больницах остаются 10 соотечественников, некоторые уже третий день находятся без сознания и в реанимации.

Сейчас консулы совместно с врачами и страховой компанией готовят необходимые документы.

Авария произошла 23 сентября недалеко от курортного Конаклы. На трассе столкнулись туристический автобус и микроавтобус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.