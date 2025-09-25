Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 13:15

Происшествия

Родственники пострадавших в аварии россиян в Аланье обратились в генконсульство

Родственники пострадавших в аварии россиян в Аланье обратились в генконсульство

Новости мира: взрыв прогремел на складе в британском Суиндоне

Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров

Новости мира: акция протеста прошла в израильском аэропорту Бен-Гурион

Новости регионов: пожарные спасли двух детей из горящего дома в Нягани

Новости мира: Лавров заявил, что Берн утратил статус надежного нейтрального посредника

Посылка взорвалась на почте в Санкт-Петербурге

Режим ЧС сохраняется в Новороссийске после атаки БПЛА

"Московский патруль": в Хамовниках задержаны злоумышленники, вскрывавшие элитные авто

"Московский патруль": стрелок Болдов добивается возвращения изъятых таможенниками винтовок

Родственники россиян, пострадавших в аварии в Аланье, обратились в генконсульство. Они просят помочь с медицинской эвакуацией трех человек. Диппредставительство в Анталье сообщает, что в больницах остаются 10 соотечественников, некоторые уже третий день находятся без сознания и в реанимации.

Сейчас консулы совместно с врачами и страховой компанией готовят необходимые документы.

Авария произошла 23 сентября недалеко от курортного Конаклы. На трассе столкнулись туристический автобус и микроавтобус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПза рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика