Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров

На Сахалине пилот вертолета завис над скалой, где отдыхало стадо краснокнижных сивучей, чтобы снять эффектные кадры. Из-за этого животные стали в панике прыгать по скалам и нырять в воду.

Опубликованные кадры вызвали возмущение у зрителей. По их словам, резкие прыжки с высоты могли привести к серьезным травмам или даже гибели сивучей.

