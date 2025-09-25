Форма поиска по сайту

25 сентября, 10:30

Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров

Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров

На Сахалине пилот вертолета завис над скалой, где отдыхало стадо краснокнижных сивучей, чтобы снять эффектные кадры. Из-за этого животные стали в панике прыгать по скалам и нырять в воду.

Опубликованные кадры вызвали возмущение у зрителей. По их словам, резкие прыжки с высоты могли привести к серьезным травмам или даже гибели сивучей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

