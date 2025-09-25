25 сентября, 10:30Регионы
Пилот вертолета напугал краснокнижных сивучей на Сахалине ради эффектных кадров
На Сахалине пилот вертолета завис над скалой, где отдыхало стадо краснокнижных сивучей, чтобы снять эффектные кадры. Из-за этого животные стали в панике прыгать по скалам и нырять в воду.
Опубликованные кадры вызвали возмущение у зрителей. По их словам, резкие прыжки с высоты могли привести к серьезным травмам или даже гибели сивучей.
