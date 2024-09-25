Сотрудник пункта выдачи заказов похитил товары более чем на 3,5 млн рублей

Сотрудник пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов похитил товары более чем на 3,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

С фиктивного аккаунта мужчина заказал множество фискальных накопителей, каждый из которых стоил 15 тысяч рублей, а также одежду, электронику, парфюмерию. Когда товары приходили на пункт выдачи, он складировал их в место, где нет камер.

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