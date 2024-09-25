25 сентября, 14:15Происшествия
Сотрудник пункта выдачи заказов похитил товары более чем на 3,5 млн рублей
Сотрудник пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов похитил товары более чем на 3,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.
С фиктивного аккаунта мужчина заказал множество фискальных накопителей, каждый из которых стоил 15 тысяч рублей, а также одежду, электронику, парфюмерию. Когда товары приходили на пункт выдачи, он складировал их в место, где нет камер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.