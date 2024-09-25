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Новости

25 сентября, 08:45

Происшествия

Новости мира: число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 558

Новости мира: число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 558

Пожар произошел на складе на западе Москвы

В Москве задержан тренер по плаванию из-за издевательств над ребенком-инвалидом

Пожар на Шуховском мусорном полигоне в Курганской области локализован

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Число погибших в результате нападения Израиля на Ливан выросло до 558, еще почти две тысячи человек ранены, сообщает местный Минздрав. Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал происходящее "кошмаром" и призвал стороны остановиться. А выступивший вслед за ним лидер Турции Реджеп Эрдоган сравнил израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Гитлером и призвал человечество остановить Израиль.

Два человека погибли в результате схода селя в Мексике. Он обрушился на дом молодой семьи, когда ураган "Джон" был на пике своей силы. Местные жители говорят, что такого шторма они еще не видели. Три тысячи человек были эвакуированы.

В Новой Каледонии власти ввели комендантский час и вывели на улицы полицейских со спецназом. Все из-за угрозы беспорядков и выступлений сепаратистов по случаю годовщины захвата власти французскими колонистами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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