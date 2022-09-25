Пожар на крупном овощном рынке под Парижем потушили. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

С огнем там боролись почти сто человек. Возгорание произошло на одном из местных складов. На кадрах, снятых очевидцами в разных районах города, был виден черный дым.

Распространение огня удалось остановить. В пожаре никто не пострадал. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.