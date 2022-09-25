Новости часа: ВСУ за час четыре раза обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины за час четыре раза обстреляли Донецк, сообщили в ДНР.

В Мелитополе взорвали автомобиль, сообщили местные власти.

Правительство РФ одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах, следует из сообщения на сайте кабмина.

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