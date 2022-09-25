Новости часа: СК РФ расследует взрывы в Херсоне, Бердянске и обстрелы в Запорожье

Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметров по Донецку, заявили в ДНР.

СК РФ расследует взрывы в Херсоне, Бердянске и обстрелы в Запорожской области.

Рисунки детей Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России, рассказали авторы проекта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

