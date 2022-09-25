Около 100 человек привлекли к тушению пожара под Парижем

Почти 100 человек тушат пожар на крупном овощном рынке под Парижем. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Как уточняется, возгорание произошло на одном из местных складов.

Распространение огня уже удалось остановить. В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

