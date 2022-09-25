Крупный пожар произошел в пригороде Парижа. Там горит старейший рынок города. По данным местных СМИ, возгорание произошло на одном из складов.

Парижане выкладывают в сеть видео пожара, снятые в разных районах города: дым виден за несколько километров. На месте происшествия уже работают пожарные. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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