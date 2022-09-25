Мост рухнул под грузовиком в Красноярском крае

В Красноярском крае мост рухнул под тяжелым грузовиком. Это была единственная переправа в поселке Мотыгино.

Теперь населенный пункт разделен на две части. Причем жители одной половины, по сути, оказались отрезаны от главной дороги, и выбраться люди могут только пешком, рискуя провалиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

