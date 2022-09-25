Давка произошла в ТЦ в Минске

В торговом центре Минска из-за выступления 12-летней блогерши Миланы Хаметовой началась давка. Зал не был рассчитан на такое количество гостей. Когда девочка ушла со сцены, многотысячная публика с разных ярусов устремилась к выходу. Возникла паника.

Из-за перегрузки экстренно остановился лифт. Там застряло около 20 пассажиров. Всех людей эвакуировали. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

