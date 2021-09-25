Один человек пострадал в Свердловской области при взрыве газа в жилом доме

В Свердловской области при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек. Чрезвычайное происшествие случилось в городе Верхняя Пышма.

Взрыв прогремел на первом этаже многоквартирной пятиэтажки. Частично разрушены межквартирные перегородки, но несущие конструкции выдержали силу ударной волны, благодаря чему количество пострадавших оказалось небольшим.

До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались соседи по подъезду, где случился взрыв. Всего 11 человек, в том числе 2 детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

