Пассажирам лайнера, столкнувшегося со стаей птиц на Кубе, приземлились в Москве в 5 утра

Пассажирам лайнера, который столкнулся со стаей птиц при вылете из Варадеро в Москву, предоставили другой борт. Туристы благополучно приземлились в российской столице сегодня в 5 утра.

На время замены рейса всех разместили в гостинице. При разгоне на полосе в самолет компании AZUR Air врезалась пара орлов. Экипаж принял решение остановить взлет. В результате никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

